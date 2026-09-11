Seit Anfang des Jahres ist Valentin Klueß bei der Caritas in Lahnstein für Menschen da, die ihre Wohnung verloren haben oder davor stehen. Er hilft bei Anträgen, Behördengängen und der Suche nach einer Perspektive.
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Am Freitag, 11. September, findet wieder der bundesweite Tag der wohnungslosen Menschen statt. An diesem Tag möchten Verbände und Hilfsorganisationen wie die Caritas ein Zeichen gegen Wohnungsnot und für soziale Gerechtigkeit setzen. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto „Politik in die Pflicht nehmen – Wohnungsnot beenden“.