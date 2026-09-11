Weg aus der Not Valentin Klueß hilft Wohnungslosen in Lahnstein Tobias Lui 11.09.2026, 06:00 Uhr

i Nah dran an den Menschen: Valentin Klueß ist seit Anfang 2026 in der ambulanten Wohnungslosenhilfe der Caritas in Lahnstein tätig. Caritasverband/Holger Pöritzsch. Holger Pöritzsch

Seit Anfang des Jahres ist Valentin Klueß bei der Caritas in Lahnstein für Menschen da, die ihre Wohnung verloren haben oder davor stehen. Er hilft bei Anträgen, Behördengängen und der Suche nach einer Perspektive.

Am Freitag, 11. September, findet wieder der bundesweite Tag der wohnungslosen Menschen statt. An diesem Tag möchten Verbände und Hilfsorganisationen wie die Caritas ein Zeichen gegen Wohnungsnot und für soziale Gerechtigkeit setzen. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto „Politik in die Pflicht nehmen – Wohnungsnot beenden“.







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