Gesichter des Karnevals Uwe Unkelbach – das Herz und der Motor des NCV Dirk Förger 10.02.2026, 16:00 Uhr

i Uwe Unkelbach beim "König-der-Löwen"-Auftritt von "Family & Friends" während einer NCV-Sitzung Dirk Förger

Wer am Veilchendienstag den Elferratswagen in Niederlahnstein entdeckt, trifft dort auch Uwe Unkelbach. Ein Leben ohne Karneval kennt er nicht – er brachte den Dinokult nach Lahnstein und ist heute Ehrenvorsitzender des NCV.

Wer in den letzten Jahrzehnten in Niederlahnstein an das Wort „Karneval“ denkt, kommt an einem Namen nicht vorbei: Uwe Unkelbach. Für viele ist er das wandelnde Gesicht des Niederlahnsteiner Carneval Vereins (NCV). Unkelbach, Jahrgang 1968, ist zwar gebürtiger Koblenzer, doch sein Herz schlägt für die „Baare“.







