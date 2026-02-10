Wer am Veilchendienstag den Elferratswagen in Niederlahnstein entdeckt, trifft dort auch Uwe Unkelbach. Ein Leben ohne Karneval kennt er nicht – er brachte den Dinokult nach Lahnstein und ist heute Ehrenvorsitzender des NCV.
Lesezeit 3 Minuten
Wer in den letzten Jahrzehnten in Niederlahnstein an das Wort „Karneval“ denkt, kommt an einem Namen nicht vorbei: Uwe Unkelbach. Für viele ist er das wandelnde Gesicht des Niederlahnsteiner Carneval Vereins (NCV). Unkelbach, Jahrgang 1968, ist zwar gebürtiger Koblenzer, doch sein Herz schlägt für die „Baare“.