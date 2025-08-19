Die Deutsche Nationalmannschaft im Goldwaschen („Goldpanning“) errang bei den World Championships vom 3. bis 9. August im spanischen Navelgas den Weltmeistertitel. Mit dabei auch in diesem Jahr wieder der 62-jährige Uwe Mehlhorn aus Holzappel. Mehlhorn errang damit gleich seinen zweiten Titel in diesem Jahr. Im Juni wurde er Deutscher Meister 2025. Gegen 24 andere Nationalmannschaften musste sich das deutsche Team in Spanien durchsetzen. Bereits 2023 wurde Mehlhorn mit der deutschen „Goldpanning“-Nationalmannschaft Weltmeister.

Während des Wettkampfes müssen Goldnuggets in der Größe von einem bis zwei Millimetern Durchmesser aus einem Bottich mit 15 Kilogramm Kies herausgewaschen werden. Wer die fünf bis zwölf Goldnuggets als Erster herausgewaschen hat, ist eine Runde weiter. „Die Herausforderung ist, dass man exakt die vorgegebene Anzahl an Goldstücken auswaschen muss“, erklärt Uwe Mehlhorn. Am Ende zählen die Juroren nach. Die gefundenen Stücke darf man behalten.

Der in Deutschland noch weitgehend unbekannte Sport wird in Finnland oder Polen stärker gefördert, was auch an der vergleichsweise kleinen Größe des Bundesverbandes, der Deutschen Goldsuchervereinigung (DGSV), liegt, wie der frischgebackene Weltmeister Uwe Mehlhorn im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Sponsoren, wie es sie in anderen Ländern gibt, haben die deutschen Nationalspieler nicht. „Die Teilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, haben in den Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft jeden Tag mehrere Stunden lang geübt und Kies gewaschen“, erzählt Mehlhorn.

i Goldnuggets, die Uwe Mehlhorn während der WM herauswaschen konnte. Heike Scheidweiler

Das Equipment müssen sich die Nationalspieler auf eigene Kosten besorgen, ebenso wie die Hotelunterkünfte und die Flugtickets zum Austragungsort. Ein Preisgeld gibt es nicht. „Der Preis ist die Wertschätzung der anderen. Wenn Sie sich mit Teilnehmern aus der ganzen Welt messen, die das seit mehr als 20 Jahren machen, ist das Anerkennung genug“, sagt Mehlhorn bescheiden. Was kaum jemand weiß: „Die Goldstücke sehen überall unterschiedlich aus. Die Farbe und Form von Gold in Finnland ist ganz anders als in Italien“, erklärt der Weltmeister.

Zum Goldsuchen kam Uwe Mehlhorn während eines Campingurlaubs in Alaska im Jahr 2002. „Eigentlich wollte ich dort nur bootfahren und angeln. Ein Einheimischer zeigte mir ein Goldnugget und erzählte mir von einer Schürfstelle für Touristen. Dort habe ich gleich ein ziemlich großes Stück gefunden.“ Seitdem ist der 62-Jährige bei dem Sport geblieben, und das mit großem Erfolg. 2022 nahm er das erste Mal an einer Weltmeisterschaft teil und holte auf Anhieb den Vizeweltmeistertitel im Dreierteam.

Mittlerweile hat er auch seine dreijährige Enkelin mit dem Goldfieber infiziert. Sie holte letztes Jahr in Italien in der Kategorie der „Piggies“, der kleinsten Goldwäscher, die Silbermedaille.