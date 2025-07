„Ich möchte etwas bewirken“, sagt Ute Dietrich aus Berndroth. Unterdessen entsteht unter ihren Händen Nummer 331 einer ganz besonderen Serie. Sie betreibt Öffentlichkeitsarbeit mit der Häkelnadel. Diese Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Ihr Symbol ist das Zebra. Damit möchte sie auf seltene Erkrankungen aufmerksam machen.

Tumor an der Niere, Probleme mit der Lunge

Ute Dietrich ist selbst betroffen von einer seltenen Erkrankung. Es begann ganz harmlos mit Husten und einem Röntgenbild. Der Röntgenologe sagte ihr, an der Lunge habe man nichts gefunden, aber: „Wissen Sie, dass Sie einen Tumor an der Niere haben?“ OP und ein zehnprozentiger Verlust einer Niere folgten. Danach kollabierte die Lunge. Zwar entfaltete sie sich wieder, aber die Luftnot blieb.

Schon vorher habe sie gelegentlich unter Luftnot gelitten. Aus der Klinik ging sie mit einem Sauerstoffgerät. Inzwischen hängt die 65-Jährige seit zwölf Jahren daran, in letzter Zeit fast rund um die Uhr. Drei Sauerstofftanks im Haus stellen die Versorgung sicher.

i Ehemann Rudolf Knack hilft beim Verpacken und dem Versand der Handarbeiten. Hier zeigt er ein Zebra, das für ein Kind mit einem verkürzten rechten Arm und Bein gemacht wurde. Christine Vary

„Sagen Sie mal Lymphangioleiomyomatose“, sagt Ehemann Rudolf Knack. So heißt die seltene Krankheit, unter der Ute Dietrich leidet. Er spricht die Krankheit, die mit „LAM“ abgekürzt wird, fließend aus. Seit zwölf Jahren ist das Ehepaar mit ihr konfrontiert. Eine Ärzte-Odyssee lag vor der Diagnose. LAM betrifft ausschließlich Frauen (fünf von 1 Million). Es handelt sich um einen erworbenen Gendefekt, bei dem die glatten Muskelzellen in der Lunge wuchern. Dadurch entstehen Zysten und die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen, sinkt. Bei Ute Dietrich nimmt die Lunge nur noch 30 Prozent Sauerstoff auf. Nur noch sehr selten kann sie die Nasenbrille, die sie via Schlauch mit Sauerstoff versorgt, ablegen.

„Die Krankheit ist unheilbar“, weiß sie. Nur drei deutsche Kliniken sind auf LAM spezialisiert. Sie fand ihre in Frankfurt. Ebenfalls halbjährlich muss sie sich in der Uniklinik Gießen vorstellen wegen einer weiteren Komplikation: einer pulmonalen Hypertonie. Es gibt ein Medikament, das das Voranschreiten von LAM lindert und ein anderes, das den Hochdruck senkt. Eine Lungen-Transplantation käme ab dem Alter von 65 Jahren nicht mehr infrage, habe man ihr in Gießen erklärt.

Häkeln gibt ihr Kraft

Für insgesamt acht Selbsthilfegruppen und einen Dachverband hat Ute Dietrich in zwei Jahren 330 Zebras gehäkelt. Je nach Verein erhält das Zebra ein anders farbiges Ohr. Besonders am Herzen liegen ihr jene Kinder, die mit verkürzten Gliedmaßen geboren werden. Jedes Kind erhält individuell ein Zebra, das genau wie es etwa einen verkürzten Arm oder ein verkürztes Bein hat. Da kommen Fotos und Dankesbriefe zurück. „Das ist mein Lohn“, freut sie sich. Nun wollen auch die Geschwister Zebras.

„Mit den Zebras möchte ich aufwecken, der Bevölkerung sagen: Vergesst die seltenen Erkrankungen nicht“, erklärt Ute Dietrich. Ihre Zebras plädieren für mehr Forschung, Medikamente, Zuversicht und dafür, dass jemand etwas erfindet, was wirklich hilft. Die Zebras, die Namen wie Hope, Phil, Willi, Nephi, Happy, Fibi und Hippi tragen, wollen die seltenen Erkrankungen ins Bewusstsein bringen. „Die gehäkelten Zebras sind Begleiter, Beschützer und Glücksbringer, keine Spielzeuge“, sagt Dietrich.

i Das Häkeln von Zebras ist für Ute Dietrich eine tagesfüllende Beschäftigung. 330 hat sie für verschiedene Selbsthilfegruppen gehäkelt. Christine Vary

Von seltenen Krankheiten Betroffenen möchte Ute Dietrich Mut und Hoffnung machen. So wie beim RTL-Spendenmarathon, bei dem Esther Schweins eins ihrer Zebras präsentierte, das dann für 500 Euro versteigert wurde.

Wie kam Ute Dietrich auf das Zebra? Ehemann Rudolf Knack erklärt: „Schon Ärzte im Studium lernen den Satz ,Hörst du Hufgetrappel, denk an Pferde und nicht an Zebras’. Soll heißen, dass der Arzt bei der Behandlung zuerst an naheliegende Erkrankungen denken soll und nicht an seltene. Deshalb ist das Zebra das Symboltier für seltene Erkrankungen.“

„Ich bin froh, dass ich das gefunden habe“, sagt Ute Dietrich über ihr Hobby. So müsse sie morgens nicht fragen: Was machen wir heute? Und so häkelt sie weiter.