Songs für Frieden und Hoffnung
US-Künstler feiern Premiere im Limeskastell in Pohl
Als Zugabe sangen Aaron English und Caroline Cotter zusammen das Lied "Stand by me" von Ben E. King aus dem Jahr 1961.
Als Zugabe sangen Aaron English und Caroline Cotter zusammen das Lied "Stand by me" von Ben E. King aus dem Jahr 1961.
Mariam Nasiripour

Aus Rhode Island und Nashville über den Ozean nach Pohl: Mit Liedern über Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung begeisterten Aaron English und Caroline Cotter das Publikum im Limeskastell.

Lesezeit 3 Minuten
Das Limeskastell Pohl hatte am vergangenen Freitag zu einer besonderen Konzert-Premiere eingeladen. Zum ersten Mal standen zwei amerikanische Künstler auf der Bühne. Aaron English und Caroline Cotter treten zwar regelmäßig auf den Bühnen Deutschlands auf, doch im Limeskastell Pohl waren sie an diesem Abend zum ersten Mal.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren