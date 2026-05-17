Songs für Frieden und Hoffnung US-Künstler feiern Premiere im Limeskastell in Pohl Mariam Nasiripour 17.05.2026, 16:00 Uhr

i Als Zugabe sangen Aaron English und Caroline Cotter zusammen das Lied "Stand by me" von Ben E. King aus dem Jahr 1961. Mariam Nasiripour

Aus Rhode Island und Nashville über den Ozean nach Pohl: Mit Liedern über Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung begeisterten Aaron English und Caroline Cotter das Publikum im Limeskastell.

Das Limeskastell Pohl hatte am vergangenen Freitag zu einer besonderen Konzert-Premiere eingeladen. Zum ersten Mal standen zwei amerikanische Künstler auf der Bühne. Aaron English und Caroline Cotter treten zwar regelmäßig auf den Bühnen Deutschlands auf, doch im Limeskastell Pohl waren sie an diesem Abend zum ersten Mal.







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