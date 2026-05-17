Aus Rhode Island und Nashville über den Ozean nach Pohl: Mit Liedern über Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung begeisterten Aaron English und Caroline Cotter das Publikum im Limeskastell.
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Das Limeskastell Pohl hatte am vergangenen Freitag zu einer besonderen Konzert-Premiere eingeladen. Zum ersten Mal standen zwei amerikanische Künstler auf der Bühne. Aaron English und Caroline Cotter treten zwar regelmäßig auf den Bühnen Deutschlands auf, doch im Limeskastell Pohl waren sie an diesem Abend zum ersten Mal.