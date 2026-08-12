Nach Rauswurf wegen Liebschaft
Urteil in Limburg: Rotarierin darf bleiben
In Limburg gab es ein Verfahren wegen einer Klage gegen den Rauswurf beim Rotary Club.
In Limburg gab es ein Verfahren wegen einer Klage gegen den Rauswurf beim Rotary Club.
Peter Steffen/dpa

Ein „Techtelmechtel“ zwischen zwei Mitgliedern des Rotary-Clubs im Limburger Raum sorgte für einen Rauswurf aus der Vereinigung – und einen Fall für das Amtsgericht. Wie sich der Club nun positioniert, ist offen.

Lesezeit 3 Minuten
Das Urteil ist gefallen: Der Klage wurde stattgegeben. Die Klägerin bleibt zumindest vorerst Teil des Rotary Clubs (RC) Limburg. Sie war vom Club gegen ihren Willen ausgeschlossen worden und hatte sich dagegen dann juristisch gewehrt. „Eigentlich geht es um unsere Freizeit und darum, Gutes zu tun, darauf sollte der Fokus liegen.
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