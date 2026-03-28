Nach mehrmaligem Nachhaken hat die Deutsche Bahn nun reagiert. Unsere Zeitung blieb konsequent am Thema dran.
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Es war ein Erlebnis, wie man es wohl niemandem wünscht und aufgrund dessen Fabian Ruprechts Stimme noch drei Wochen später in Empörung umschlug, als er gegenüber unserer Zeitung erstmals davon berichtete: Der Pendler, der am Automaten des Diezer Bahnhofs eine Fahrkarte kaufen wollte, griff in die Ausgabeschale, um sein Ticket zu entnehmen, und fasste dabei in eine Urinpfütze.