Ekel hat ein Ende
Urin-Automat am Diezer Bahnhof gereinigt
So sah der Fahrkartenautomat am Diezer Bahnhof bis vor wenigen Tagen aus.
So sah der Fahrkartenautomat am Diezer Bahnhof bis vor wenigen Tagen aus.
Fabian Ruprecht

Nach mehrmaligem Nachhaken hat die Deutsche Bahn nun reagiert. Unsere Zeitung blieb konsequent am Thema dran.

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Es war ein Erlebnis, wie man es wohl niemandem wünscht und aufgrund dessen Fabian Ruprechts Stimme noch drei Wochen später in Empörung umschlug, als er gegenüber unserer Zeitung erstmals davon berichtete: Der Pendler, der am Automaten des Diezer Bahnhofs eine Fahrkarte kaufen wollte, griff in die Ausgabeschale, um sein Ticket zu entnehmen, und fasste dabei in eine Urinpfütze.

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