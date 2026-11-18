Probleme mit Zugang Unzufriedenheit mit Baustelle in Nassauer Bachgasse Andreas Galonska 18.11.2026, 20:00 Uhr

i Michael Wof vor seinem Reisebüro in der Nassauer Bachgasse. Er beklagt sich über die Zugangsschwierigkeiten, die die Baustelle bereitet. Der Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguori entgegnet, dass die Stadt stets auf die Anliegen des Unternehmers eingegangen sei. Andreas Galonska

Lange nach der Beseitigung der Überschwemmung in der Nassauer Bachgasse stehen dort Sperrbaken. Mit der Baustelle hat ein Unternehmer Probleme, der über mangelnden Rückhalt von der Stadt klagt. Der Bürgermeister sieht das anders.

Im Frühjahr wurde die Bachgasse in Nassau überflutet, Auslöser war ein mit Baumaterialien verstopfter Zufluss. Michael Wolf betreibt in der Gasse „Michis Reisebüro“ – und beschwert sich darüber, dass sich die Stadt zu spät und zögerlich um Missstände an der Baustelle gekümmert habe.







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