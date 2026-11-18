Lange nach der Beseitigung der Überschwemmung in der Nassauer Bachgasse stehen dort Sperrbaken. Mit der Baustelle hat ein Unternehmer Probleme, der über mangelnden Rückhalt von der Stadt klagt. Der Bürgermeister sieht das anders.
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Im Frühjahr wurde die Bachgasse in Nassau überflutet, Auslöser war ein mit Baumaterialien verstopfter Zufluss. Michael Wolf betreibt in der Gasse „Michis Reisebüro“ – und beschwert sich darüber, dass sich die Stadt zu spät und zögerlich um Missstände an der Baustelle gekümmert habe.