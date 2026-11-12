Seit September sind Hochzeiten im Botanischen Garten in Hahnstätten untersagt. Trotzdem wird das Areal weiter vermietet. So auch an ein Brautpaar aus Elz, das den Rückzug antrat. Und sich bei Facebook zu weit aus dem Fenster lehnte.
Lesezeit 3 Minuten
Ein unvorsichtiger Facebook-Kommentar hat einen Bräutigam aus Elz nun vor das Landgericht Limburg gebracht. Er hatte in dem sozialen Netzwerk behauptet, der Vermieter einer Hochzeitslocation habe ihm erzählt, er könne auf dem Gelände machen, was er wolle, „unter anderem einen Hubschrauber ohne Genehmigung einfliegen lassen“.