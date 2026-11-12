Streit um Botanischen Garten
Unvorsichtiger Bräutigam findet sich vor Gericht wieder
Hochzeitsfeiern sind im Botanischen Garten untersagt. Doch der Vermieter schließt weiterhin Verträge mit Brautpaaren fürs kommen
Hochzeitsfeiern sind im Botanischen Garten untersagt. Doch der Vermieter schließt weiterhin Verträge mit Brautpaaren fürs kommende Jahr ab.
Johannes Koenig

Seit September sind Hochzeiten im Botanischen Garten in Hahnstätten untersagt. Trotzdem wird das Areal weiter vermietet. So auch an ein Brautpaar aus Elz, das den Rückzug antrat. Und sich bei Facebook zu weit aus dem Fenster lehnte.

Lesezeit 3 Minuten
Ein unvorsichtiger Facebook-Kommentar hat einen Bräutigam aus Elz nun vor das Landgericht Limburg gebracht. Er hatte in dem sozialen Netzwerk behauptet, der Vermieter einer Hochzeitslocation habe ihm erzählt, er könne auf dem Gelände machen, was er wolle, „unter anderem einen Hubschrauber ohne Genehmigung einfliegen lassen“.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren