Streit um Botanischen Garten Unvorsichtiger Bräutigam findet sich vor Gericht wieder Marta Fröhlich 12.11.2026, 18:00 Uhr

i Hochzeitsfeiern sind im Botanischen Garten untersagt. Doch der Vermieter schließt weiterhin Verträge mit Brautpaaren fürs kommende Jahr ab. Johannes Koenig

Seit September sind Hochzeiten im Botanischen Garten in Hahnstätten untersagt. Trotzdem wird das Areal weiter vermietet. So auch an ein Brautpaar aus Elz, das den Rückzug antrat. Und sich bei Facebook zu weit aus dem Fenster lehnte.

Ein unvorsichtiger Facebook-Kommentar hat einen Bräutigam aus Elz nun vor das Landgericht Limburg gebracht. Er hatte in dem sozialen Netzwerk behauptet, der Vermieter einer Hochzeitslocation habe ihm erzählt, er könne auf dem Gelände machen, was er wolle, „unter anderem einen Hubschrauber ohne Genehmigung einfliegen lassen“.







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