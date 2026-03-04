Ehrgeizige Expansion
Unternehmen „Schäfer Dein Bäcker“ wächst weiter
Drei Geschwister, ein Ziel: das Familienunternehmen "Schäfer Dein Bäcker" jahrzehntelang erfolgreich zu führen. Geschäftsführer Johann Schäfer (Mitte) mit seiner Schwester Sophia und Laurenz in der Filiale am Firmensitz im ICE-Gebiet Limburg.
Stefan Dickmann

Bei der Großbäckerei Schäfer aus Limburg läuft es richtig gut. Nun übernimmt man Filialen der Traditionsbäckerei Hug in Südhessen. Schäfer – Eine Erfolgsgeschichte.

Vom legendären VW Käfer hieß es einst in der Werbung, dass er „läuft und läuft und läuft“. Über das Limburger Unternehmen „Schäfer Dein Bäcker“ müsste man analog schreiben, dass es „wächst und wächst und wächst“. Und zwar um 14 weitere Filialen, die bislang der Traditionsbäckerei Hug aus dem südhessischen Lampertheim gehört haben.

