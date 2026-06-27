Hitzeprobleme bei der Bahn Untere Lahntalbahn: Sperrung bis Mittwochfrüh Hans-Peter Günther 27.06.2026, 10:00 Uhr

i Der Abschnitt zwischen Obernhof und dem Westportal des Kalkofener Tunnels (Aufnahme von 2012) ist nur auf der Schiene erreichbar. Dort soll das Unwetter am letzten Sonntag zu Schäden am Oberbau geführt haben. Hans-Peter Günther

Auf der Lahntalbahn fallen Züge aus – wegen der sehr hohen Temperaturen dauert die Sperrung voraussichtlich bei Mittwochfrüh an. Auch in Richtung Frankfurt und im Westerwald sind die Bahnverbindungen eingeschränkt.

Die Sperrung der unteren Lahntalbahn wird aufgrund der Hitze voraussichtlich noch bis zum Mittwochfrüh, 1. Juli, andauern. Zwischen Nassau und Limburg sollen Busse die Verbindung für die ausfallenden Züge der Linie RB23 herstellen. Die bislang fehlenden Angaben zu den Abfahrtszeiten des SEV werden aktuell in die Systeme eingegeben.







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