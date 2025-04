Unter Psychose in Haftzelle komplett ausgerastet

Der erstmalige Konsum einer synthetischen Droge (sogenannte „Neue Psychoaktive Stoffe“, NPS) verursachte bei einem Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez einen derartigen psychotischen Schub, dass er in seiner Zelle komplett ausrastete, die Einrichtung demolierte und nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der zur Hilfe eilenden Justizvollzugsbeamten aufs Spiel setzte. Für den Widerstand gegen die Beamten, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung verurteilte ihn das Amtsgericht Diez nun zu weiteren neun Monaten Haft.

Der 26-Jährige schilderte bei seiner Befragung im Prozess ausführlich, wie er bereits mit 13 Jahren seine Drogenkarriere mit dem Rauchen von Marihuana startete. Mit etwa 18 Jahren kam dann auch die wöchentliche Einnahme von Kokain dazu. Eine Ausbildung in der Landwirtschaft musste er abbrechen, mit 19 Jahren fand er sich erstmals auf der Anklagebank des Gerichtes in Diez wieder. Bis 2023 folgten mehrere Verurteilungen wegen tätlicher Angriffe, Beleidigung, Bedrohung, Diebstahl sowie dem Besitz und der Weitergabe von Betäubungsmitteln. Schließlich landete er hinter den Gittern der JVA Diez.

„Er war nicht mehr Herr seiner kompletten Sinne.“

So beschreibt die Oberstaatsanwältin den Zustand des Angeklagten

Doch auch dort nahm der Missbrauch von Drogen kein Ende. Als er im Februar 2024 zum ersten Mal mit hoch dosiertem Cannabis getränktes Papier rauchte, fiel sein ungewöhnliches Verhalten den diensthabenden Beamten sofort auf. Umgehend wurde er in eine durch Kamera überwachte Zelle verlegt. Dort nahm seine von den Drogen getriggerte Psychose ihren Lauf: Er riss einen Wasserhahn aus dem Waschbecken, setzte damit die Zelle unter Wasser, demolierte den Fernseher und begann anschließend, mit dem TV-Kabel lebensbedrohlich an der Steckdose zu hantieren. Um dem Wachpersonal den Zutritt zu erschweren, versuchte er, die Zellentür mit seiner Matratze zu verbarrikadieren. „Er war nicht mehr Herr seiner kompletten Sinne“, umschrieb die Oberstaatsanwältin seinen Zustand.

Die alarmierten Vollzugsbeamten zögerten nicht lange. Ausgerüstet mit Schutzkleidung und in Keilformation mit einem Schildträger an der Spitze, rückten fünf Beamte in die Zelle vor, nachdem Wasser und Strom abgestellt worden waren. „Er ließ nicht mit sich reden, fand nur Beleidigungen und Drohungen für uns und stürmte aggressiv um sich schlagend und mit Tritten auf uns zu“, berichtete einer der Beteiligten im Zeugenstand von dem Einsatz. Dabei gelang es dem Angeklagten sogar, zwei Wachmännern den Schutzhelm vom Kopf zu schlagen und sie leicht zu verletzen.

„Wir möchten, dass ihm diese Hoffnung nicht genommen wird.“

Der Verteidiger appellierte an das Gericht, Milde walten zu lassen

Der Verteidiger des 26-Jährigen gab an, dass sein Mandant alle Vorwürfe wie angeklagt einräume. „Er kam damals mit der Haft nicht zurande. Seine bestehende, drogeninduzierte Psychose wurde durch das Papierrauchen getriggert, weshalb es zu dem Ausraster kam.“ Beim anschließenden Krankenhausaufenthalt sei er mit Medikamenten aber besser eingestellt worden, danach habe es keine derartigen Vorfälle mehr gegeben. Auf Nachfrage des Richters gab der Angeklagte zwar zu, in Haft zuletzt vor etwa vier Monaten noch Drogen genommen zu haben. Dann habe er aber damit aufgehört und sich wegen einer bevorstehenden Therapie in einer Suchtklinik selbst entgiftet. Der Entzug sei mit Schwitzen und Schlaflosigkeit einhergegangen. Genau hier machte sein Verteidiger denn auch „ein zartes Pflänzlein Hoffnung“ aus: „Seine Sucht wird nun endlich behandelt. Er hat jetzt eine hohe Therapiemotivation, die Psychose geht bei reduzierten Medikamenten zurück. Wir möchten, dass ihm diese Hoffnung nicht genommen wird und er nicht wieder zurück in Haft muss, sondern Bewährung erhält.“

Die Oberstaatsanwältin und der Vorsitzende Richter erkannten zwar die Bemühungen des Angeklagten an, einen Ausweg aus der Sucht zu finden. „Aber seine unglaublich hohe Rückfallgeschwindigkeit, zumal in Haft, lässt mich nach erst drei Wochen Therapie noch keine positive Prognose stellen“, so der Richter. Ein Zurückstellen der verhängten Haftstrafen könne frühestens nach erfolgreichem Abschluss der Therapie im August geprüft werden.