Jury macht sich Bild vor Ort „Unser Dorf hat Zukunft“: Buch bei Landesfinale dabei Mariam Nasiripour 30.09.2025, 15:00 Uhr

i Großer Andrang in Buch: Das Dorf ist beim Landesfinale des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" dabei. Deswegen versammelten sich vor dem Rathaus alle, die bei der Begehung durch die Jury mitfahren oder mitgehen wollten. Mariam Nasiripour

Nachdem es den Regionalentscheid gewann, ist das kleine Örtchen Buch nun Teil des Landesfinales des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Deswegen kam die Jury in denn Rhein-Lahn-Kreis, um sich den Ort persönlich anzuschauen.

Buch steht im Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Nachdem das 623-Seelendorf den Regionalentscheid für sich entscheiden konnte, geht es jetzt in die nächste Runde. Nun war die Wettbewerbs-Jury vor Ort, um sich bei einer Begehung ein eigenes Bild vom Dorf zu machen.







Artikel teilen

Artikel teilen