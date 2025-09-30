Nachdem es den Regionalentscheid gewann, ist das kleine Örtchen Buch nun Teil des Landesfinales des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Deswegen kam die Jury in denn Rhein-Lahn-Kreis, um sich den Ort persönlich anzuschauen.
