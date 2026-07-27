Nostalgie und Technik Ungebrochenes Traktorfieber in Kaltenholzhausen Rolf-Peter Kahl 27.07.2026, 17:00 Uhr

i Dieser Ursus, Baujahr 1952, war ein begehrtes Fotoobjekt. Rolf-Peter Kahl

Beim 8. Traktortreffen der Traktorfreunde Kaltenholzhausen auf der Motocross-Anlage vor den Toren der Gemeinde paarten sich Nostalgie, Technik und jede Menge Fachsimpelei. Mehr als 150 historische Schlepper lockten zahlreiche Besucher an.

Wer am Wochenende den Weg auf das Motocross-Gelände vor den Toren Kaltenholzhausens fand, musste kein ausgewiesener Treckerfan sein, um auf seine Kosten zu kommen. Schon von Weitem war das unverwechselbare Knattern, Nageln und Tuckern der historischen Motoren zu hören.







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