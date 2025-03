Ein 23-jähriger Mann aus der VG Diez war in Isselbach zunächst in eine Baustelle gefahren, hatte dann eine Mauer und anschließend eine Laterne gerammt.

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort musste sich am Mittwoch ein 23-Jähriger vor dem Diezer Amtsgericht verantworten. Im August 2024 war er mit seinem Firmenwagen in Isselbach in eine Baustelle gefahren, kollidierte sodann mit einer Mauer und nahm schließlich eine Laterne mit. Anschließend setzte er die Fahrt fort, ohne am Unfallort auf die Polizei zu warten. Der verursachte Schaden belief sich auf rund 4500 Euro.

„Mein Mandant räumt den Tatvorwurf wie angeklagt ein“, erklärte der Verteidiger im Gerichtssaal stellvertretend für seinen Mandanten. Mit seinem Geständnis ersparte sich der Angeklagte ein im Raum stehendes DNA-Gutachten und dem Gericht die Vernehmung einer Reihe von Zeugen, was das Gericht mit der milden Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 70 Euro und einer Führerscheinsperre lediglich im Rahmen der Mindestfrist von drei Monaten ab Verurteilung goutierte – Letzteres auch, weil der Delinquent bereits seit sechs Monaten auf seinen Führerschein verzichten muss.