Nach Unglück in Nastätten
Unfall bei Oktobermarkt: So reagierten Stadt und VG
Viele Rettungskräfte waren am Freitag in Nastätten im Einsatz, nachdem eine Metalltraverse an einer Art Eingangsportal zum Oktob
Viele Rettungskräfte waren am Freitag in Nastätten im Einsatz, nachdem eine Metalltraverse an einer Art Eingangsportal zum Oktobermarkt umgestürzt war und zwei Menschen schwer verletzt hat.
Team Medien Rhein-Lahn/Thomas Köhler

Nach dem schweren Unfall beim Oktobermarkt in Nastätten musste schnell gehandelt werden.  VG- und Stadtbürgermeister berichten von den ersten Stunden nach dem Unglück. Wie es zur Entscheidung kam, das Fest am Samstag fortzusetzen.

Lesezeit 3 Minuten
Ein tragischer Unfall beim Nastätter Oktobermarkt erschütterte am Freitag die Region. Gegen 16.30 Uhr stürzte eine Traverse mit Banner um, die als eine Art Eingangsportal zum Fest in der Römerstraße diente. Zwei Besucher mussten schwer und schwerstverletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt.
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