Was führte zum Unglück?
Unfall bei Oktobermarkt Nastätten: Kripo ermittelt
Viele Rettungskräfte waren am Freitag in Nastätten im Einsatz, nachdem eine Metalltraverse an einer Art Eingangsportal zum Oktob
Viele Rettungskräfte waren am Freitag in Nastätten im Einsatz, nachdem eine Metalltraverse an einer Art Eingangsportal zum Oktobermarkt umgestürzt war und zwei Menschen schwer verletzt hatte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Montabaur in dem Fall.
Team Medien Rhein-Lahn/Thomas Köhler

Nach dem schweren Unfall beim Oktobermarkt in Nastätten laufen die Ermittlungen. Noch ist unklar, warum die Metalltraverse umstürzte. Die Kripo in Montabaur hat die Ermittlungen aufgenommen

Lesezeit 1 Minute
Der schwere Unfall beim Oktobermarkt in Nastätten beschäftigt weiterhin die Ermittlungsbehörden. Die Kriminalpolizei Montabaur hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.Am Freitagnachmittag, 23. Oktober, stürzte laut Polizeibericht eine Metalltraverse vermutlich aufgrund einer Windböe im Veranstaltungsbereich des Oktobermarkts um.
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