Nach dem schweren Unfall beim Oktobermarkt in Nastätten laufen die Ermittlungen. Noch ist unklar, warum die Metalltraverse umstürzte. Die Kripo in Montabaur hat die Ermittlungen aufgenommen
Lesezeit 1 Minute
Der schwere Unfall beim Oktobermarkt in Nastätten beschäftigt weiterhin die Ermittlungsbehörden. Die Kriminalpolizei Montabaur hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.Am Freitagnachmittag, 23. Oktober, stürzte laut Polizeibericht eine Metalltraverse vermutlich aufgrund einer Windböe im Veranstaltungsbereich des Oktobermarkts um.