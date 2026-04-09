32-jährige Westerwälderin tot Unfall bei Isselbach: Betroffenheit auch in Bayern Daniel Rühle 09.04.2026, 20:00 Uhr

i Der tödliche Unfall einer 32-jährigen Westerwälderin bei Isselbach hat auch in Bayern Betroffenheit ausgelöst. Winkler TV

Was hat ein bayerischer Mundartliedermacher mit einem tragischen Unfall im Rhein-Lahn-Kreis zu tun? Auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten aber schon. Unsere Zeitung hat mit Peter Schreiner gesprochen, den der tödliche Unfall betroffen machte.

Der tödliche Motorradunfall einer 32-Jährigen aus dem Westerwald auf der L313 bei Isselbach am Ostermontag hat nicht nur Betroffenheit in der Region ausgelöst. Auch aus dem fernen Bayern gab es eine Reaktion auf den Unfall und die Berichterstattung unserer Zeitung – mit einer klaren Botschaft.







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