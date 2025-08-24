Zu einem Unfall kam es auf der B42 zwischen Kamp-Bornhofen und Kestert am Sonntagmorgen. Die Straße ist aktuell zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer kam es am Sonntagmorgen auf der B42. Der Unfall, der sich auf freier Strecke zwischen Kamp-Bornhofen und Kestert ereignete, wurde um 10.18 Uhr der Polizei in St. Goarshausen gemeldet, wie diese auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Zur Unfallaufnahme ist die Bundesstraße aktuell in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Der Motorradfahrer ist bei dem Unfall verletzt worden, teilt die Polizei weiter mit. Aktuell sind Polizei, Rettungswagen und Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Verkehr staut sich in beide Fahrtrichtungen zurück. Gemeldet wurde der Unfall von der anderen Rheinseite aus.