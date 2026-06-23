Bei dieser Hitze ist eine Sache nicht besonders schön: im Stau stehen. Das mussten nun einige Menschen erfahren, als die B42 in Lahnstein wegen eines Unfalls in Richtung Koblenz vollgesperrt war. Und zwar an einer Stelle, an der es öfter kracht.
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Schon wieder hat es auf der B42 in Lahnstein kurz nach der Einmündung der B260 gekracht: Ein Auto und ein Lkw stießen laut Angaben der Polizei am Dienstag, 23. Juni, um 10 Uhr zusammen. Für knapp eine Stunde ging auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Koblenz gar nichts mehr.