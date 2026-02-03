Zusammenstoß in Lahnstein Unfall auf der B42: Autofahrer ignorieren Sperren Mira Zwick 03.02.2026, 16:08 Uhr

Zu einem Unfall kam es am Montagmittag gegen 12.45 Uhr auf der B42 an der Abfahrt Oberlahnstein.

Ein Unfall an der B42 bei Lahnstein legte am Montagmittag den Verkehr lahm. Während Rettungskräfte und Abschleppdienst im Einsatz waren, ignorierten einige Autofahrer die Sperren. Die Polizei findet dafür deutliche Worte.

Unfall, Rückstau, fünf Streifenwagen im Einsatz, dazu Notarzt, Rettungs- und Abschleppwagen: Am Montagmittag, 2. Februar, hat sich gegen 12.45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Abfahrt der B42 in Richtung Oberlahnstein ereignet. Ein Auto, welches aus Richtung Koblenz kommend, nach links Richtung Oberlahnstein abbiegen wollte, missachtete laut Polizei einen aus Braubach kommenden Lkw – vermutlich aus Unaufmerksamkeit, wie der verantwortliche Sprecher







