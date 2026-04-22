Kollision in Lahnstein
Unfall auf B42: Range Rover kracht in Pannenfahrzeug
Die Ermittlungen der Beamten vor Ort zur Unfallursache dauern an.
Die Ermittlungen der Beamten vor Ort zur Unfallursache dauern an.
Tobias Lui

Wenn Kinder bei Unfällen betroffen sind, ist es besonders dramatisch: So geschehen bei einem Unfall am Dienstag auf der B42 bei Lahnstein. Zum Glück wurde dabei nur ein Kind leicht verletzt.

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Fast drei Stunden lang ging nichts mehr im Feierabendverkehr am Dienstag auf der viel befahrenen Bundesstraße 42 bei Lahnstein. Viele Autofahrer standen unmittelbar hinter dem Lahnecktunnel im Stau, denn gegen 18 Uhr hatte es einen Verkehrsunfall gegeben, der auch schlimmere Folgen hätte haben können.

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