Was Menschen umtreibt, fremdes Eigentum zu zerstören, versteht in Nassau gerade keiner. Gleich zweimal haben Unbekannte in den vergangenen Tagen zugeschlagen, Mobiliar der Waldgruppe in Scheuern beschädigt und Feuer im Toilettenhäuschen gelegt.

Gleich zweimal wurde in jüngster Zeit Stadteigentum mutwillig zerstört. Bisher Unbekannte haben den Papierhandtuchspender in der öffentlichen Toilette am Schwimmbadparkplatz in Brand gesetzt, einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Nassau ausgelöst und erheblichen Sachschaden verursacht, teil Ulrich Pebler, Erster Beigeordneter der Stadt Nassau, mit. Sein Dank geht an die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die mit schnellem und beherztem Eingreifen noch größere Schäden verhindert haben. Die Toilette musste sofort geschlossen werden und wird auf längere Sicht der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen können.

„Aktuell sind wir in der Klärung, ob es ausreicht, das Toilettenhäuschen zu reinigen, oder ob weitere Maßnahmen getroffen werden müssen“, berichtet Pebler auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn bei dem Brand ist viel Plastik verbrannt worden, man müsse nun prüfen lassen, ob sich giftige Dämpfe abgesetzt haben oder ob man die Toilette nach einer Reinigung wieder nutzen kann. „Der Sachschaden beläuft sich auf einen anständigen vierstelligen Betrag“, schätzt Pebler.

Täter hinterließen eine Spur der Verwüstung

Nur wenige Tage zuvor musste auch die Waldgruppe der Kita Mühlbachtal zum wiederholten Mal gezielte Zerstörungen hinnehmen. Dort wurden Bänke, Spielgeräte und vieles mehr mutwillig beschädigt. An dem Ort im Wald sollen den Kindern Natur und Umwelt nähergebracht werden. Die Geräte und Sitzmöbel wurden mit Unterstützung der Eltern und vor allem auch der Kinder selbst gefertigt. „Wir haben ein Jahr gebraucht, um diese Gruppe auf die Beine zu stellen. Und dann bot sich uns ausgerechnet am Tag der Einweihung dieses Bild“, berichtet Kitaleiterin Ramona Lau.

Die Täter hinterließen eine Spur der Verwüstung. Das Toilettenhäuschen wurde umgeworfen, die Spüle der Matschküche beschädigt, eine Werkbank sowie ein großer selbst gebauter Tisch komplett zerstört, das Seil des Sonnensegels durchgeschnitten. „Man hat sofort gesehen, dass massiv zerstört und draufgetreten wurde. Wer macht so was?“, zeigt sich Lau fassungslos. Sie schätzt den reinen Materialschaden auf etwa 1000 Euro, aber am schlimmsten sei es gewesen, „dass die Kinder am Morgen gesehen haben, wie es da aussah, und nicht verstehen konnten, wie man so etwas tun kann.“

Es wird über eine Kameraüberwachung nachgedacht

Dabei müssen die Täter sich das Ziel bewusst ausgesucht haben, ist sie überzeugt. „Man muss vom Ortskern 20 Minuten gehen und wissen, dass sich der Waldgruppenplatz dort befindet.“ Außerdem stehe dort ein großes Schild mit „Kita Mühlbachtal“, sodass man nicht davon ausgehen konnte, dass die Anlage illegal dort errichtet wurde.

In einer großen Hauruckaktion haben laut Lau engagierte Eltern und Kollegen den Platz noch am Morgen für die Einweihungsfeier am selben Tag parat gemacht. Nun überlege man, ob man den Platz der Waldgruppe außerhalb der Betriebszeiten mit Kameras überwachen lässt. „Das kostet alles Geld und müsste nicht sein, wenn so was nicht passiert“, sagt Lau geknickt.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Ems oder das Ordnungsamt unter ordnung@ vgben.de entgegen .