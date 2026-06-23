Wahl in der VG Bad Ems/Nassau Unabhängiger Kandidat? FWG-Mann kritisiert Manuel Minor Andreas Galonska 23.06.2026, 18:00 Uhr

i Wer wird im Rathaus Nachfolger von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser? Manuel Minor ist als Parteiloser einer der Kandidaten und wird von SPD und den Grünen unterstützt, was von einem FWG-Mann kritisiert wird. Andreas Galonska

Bei der Wahl zum neuen Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau tritt Manuel Minor an, der als Parteiloser von der SPD und den Grünen unterstützt wird. Das trifft auf die Kritik eines FWG-Mannes.

Am 6. September entscheiden die Wählerinnen und Wähler über den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Zu den fünf Kandidaten gehört Manuel Minor, der von der SPD aufgestellt wurde, aber kein Parteimitglied ist. Für die CDU tritt Oliver Krügel in den Ring, für die AfD Lino Schmidt.







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