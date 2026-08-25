Straßenverkehr Innenstadt Diez Umleitung Brückenbaustelle: Alle Bremsschwellen verlegt Johannes Koenig 25.08.2026, 08:00 Uhr

i Die vierte und letzte bislang vorgesehene Bremsschwelle im Rahmen der Verkehrsberuhigung in der Brückenstraße und der Straße „Am Geisenberg“ wurde nun verlegt. Tobias Hüge/Bauhof Stadt Diez

Es tut sich was: In der Brückenstraße in Diez ist die Installation von Bremsschwellen inzwischen abgeschlossen. Auch bei den geplanten Parkflächenmarkierungen gibt es wohl bald Fortschritte.

„Schwelle vier von vier ist montiert“: Diese „Vollzugsmeldung“ konnte der Diezer Bauhof Ende vergangener Woche verkünden. Nun liegen jeweils zwei Bremsschwellen in der Straße „Am Geisenberg“ und in der Brückenstraße. „Die Fahrbahnschwellen werden den Verkehr wirksam abbremsen und für eine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten sorgen“, hatte Stadtbürgermeisterin Annette Wick bereits Ende Juli nach der Verlegung der ersten Schwellen ...







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