Konzept für Ruhestätten Umgestaltung der Nassauer Friedhöfe angeregt Andreas Galonska 20.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Friedhöfe in Nassau und in Scheuern könnten künftig umgestaltet werden. Dazu hatte die SPD im Stadtrat eine Antrag vorgelegt, der von den Ratskollegen befürwortet wurde. Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau erläutert, welche Varianten möglich sind. Andreas Galonska

Der Friedhof ist nicht nur die letzte Ruhestätte für Verstorbene, er könnte auch parkähnlich gestaltet werden. Dazu hatte jetzt die SPD im Nassauer Stadtrat einen Antrag vorgelegt.

In Rheinland-Pfalz ist das Bestattungsgesetz verändert worden. Die SPD-Fraktion im Nassauer Stadtrat hat dazu einen Antrag gestellt, bei dem es um die Umgestaltung der Friedhöfe in Nassau und Scheuern geht. Friedhöfe werden als zentrale Orte des Gedenkens, des Abschieds und auch der Begegnung angesehen.







