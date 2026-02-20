Der Friedhof ist nicht nur die letzte Ruhestätte für Verstorbene, er könnte auch parkähnlich gestaltet werden. Dazu hatte jetzt die SPD im Nassauer Stadtrat einen Antrag vorgelegt.
In Rheinland-Pfalz ist das Bestattungsgesetz verändert worden. Die SPD-Fraktion im Nassauer Stadtrat hat dazu einen Antrag gestellt, bei dem es um die Umgestaltung der Friedhöfe in Nassau und Scheuern geht. Friedhöfe werden als zentrale Orte des Gedenkens, des Abschieds und auch der Begegnung angesehen.