kostspielige Baumaßnahme Umgehung der B8 bei Bad Camberg verteuert sich 11.12.2025, 08:00 Uhr

i Der „Grüne Platz“ soll dank des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ Bad Camberg umgestaltet werden. Petra Hackert

20 Millionen Euro teurer, zwei Jahre länger: Das sind die Aussichten auf die Baumaßnahme der B8-Umgehung. Nicht ohne Folgen für das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ für Limburg-Weilburg.

Bad Camberg. Die B8-Umgehung Bad Camberg wird teurer: 112 statt 90 Millionen Euro, so die neuste Schätzung von Hessen Mobil. Das ist wenig überraschend, denn sie soll auch zwei Jahre später fertig werden, Ende 2029 statt 2027. Das ist weiterhin problematisch für das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ zur Innenstadt-Neugestaltung der einzigen Kurstadt im Kreis Limburg-Weilburg.







