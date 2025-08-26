i Karin Stolte-Möhn aus Taunusstein und Hans-Peter Kott aus Idstein, die zum Umbau des Neumarkts befragt wurden, gehen gerne in Limburg einkaufen. Rolf Goeckel

Über die Umgestaltung des Limburger Neumarktes ist in den vergangenen Jahren diskutiert und gestritten worden. Doch wie kommt der neu gestaltete Platz bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Das wollten wir anlässlich der offiziellen Eröffnung wissen. Ergebnis: Fast alle Befragten äußerten sich erleichtert darüber, dass die Platanen erhalten geblieben sind.

i Der „neue“ Neumarkt in Limburg mit den beiden Pavillons im Vordergrund. Viele freuen sich vor allem, dass die Platanen stehen geblieben sind. Rolf Goeckel

Die Limburgerin Marlene Wolf (71) ist mit dem umgestalteten Neumarkt rundweg zufrieden. „Es wäre schade gewesen, wenn die Platanen weggekommen wären“, sagt sie. Gut findet sie, dass der Platz barrierefrei ist und für blinde Menschen taktile Streifen angebracht wurden, mit deren Hilfe sie sich orientieren können. Auch die „schönen großen Mülltonnen“ lobt sie, zumal der Neumarkt früher häufig zugemüllt worden sei. Begeistert ist Marlene Wolf von den „vielen schönen Sitzgelegenheiten“.

i Marlene Wolf (71) aus Limburg Rolf Goeckel

Gabriele Moschek stammt aus Elz, wohnt aber seit einigen Jahren in Limburg. Als sie gehört habe, dass die Platanen gefällt werden sollten, habe sie sich der Bürgerinitiative angeschlossen, die für deren Erhalt eingetreten ist. „Ich bin zufrieden, wie der Platz ist, auch wenn sich nicht so viel verändert hat“, sagt sie. Lediglich die umgestalteten Pavillons empfinde sie als „etwas gewöhnungsbedürftig“. Positiv sei, dass es eine öffentliche Toilette gebe, die auch für Behinderte geeignet ist.

i Gabriele Moschek hat 43 Jahre in Elz gelebt, bevor sie nach Limburg zog. Rolf Goeckel

Eva Struhalla, Leiterin des Amts für Verkehrs- und Landschaftsplanung in der Limburger Stadtverwaltung, war an der Planung der Neumarktumgestaltung beteiligt und ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ziel sei es gewesen, den Platz so umzugestalten, dass die Bäume erhalten bleiben können – dies habe den Spielraum für Veränderungen begrenzt. Es sei aber gelungen, einen Platz zu schaffen, auf dem große Veranstaltungen wie die Summer Games, das Weinfest und der Weihnachtsmarkt möglich sind.

i Verkehrsamtsleiterin Eva Struhalla war an der Planung des Neumarktes beteiligt. Rolf Goeckel

Ute Jungmann-Hauff (65) ist Stadtverordnete der SPD-Fraktion und fühlt sich auf dem Neumarkt „wie im Urlaub in Frankreich“. Angenehm sei, dass es ausreichend Sitzgelegenheiten gebe, wo kein Zwang bestehe, etwas zu konsumieren. Zugleich sei die Gastronomie aber eine Bereicherung. Jungmann-Hauff lobt die „Wohlfühlqualität“ des Neumarktes und spricht sogar von einem „Juwel“. Kritisch merkt sie lediglich an, dass der Georgsbrunnen seit Längerem kaputt ist. „Der sollte unbedingt instandgesetzt werden“, sagt sie.

i Ute Jungmann-Hauff (65) fühlt sich „wie im Urlaub in Frankreich“. Rolf Goeckel

Bernd Raffler (72) aus Staffel hätte sich zwar noch mehr Sitzgelegenheiten gewünscht, ist aber insgesamt zufrieden mit dem Neumarkt. „Ich hätte etwas dagegen gehabt, wenn die Platanen gefällt worden wären“, sagt er. Die beiden Pavillons seien nach der Umgestaltung „okay“, meint er. Gespannt sei er darauf, wie die Beleuchtung wirkt. Der Staffeler lobt auch, dass die Elektrik neu gemacht wurde. Denn von einem Standbetreiber auf dem Wochenmarkt wisse er, wie problematisch der Zustand der Stromversorgung gewesen sei.

i Bernd Raffler (72), Rentner aus Staffel, ist auf die Wirkung der Beleuchtung gespannt. Rolf Goeckel

Petra Dill (53) ist eine gebürtige Limburgerin, wohnt aber jetzt in Villmar. „Der Platz ist gut gelungen“, sagt sie. Zufrieden sei sie auch mit dem Angebot an Außengastronomie, die zur Aufenthaltsqualität beitrage. Gelegentlich vermisse sie allerdings, dass keine Autos mehr auf dem Neumarkt parken dürfen. Das sei praktisch gewesen, wenn man schnell mal etwas in der Stadt erledigen wollte.

i Petra Dill (53) lebt mittlerweile in Villmar, stammt aber aus Limburg. Rolf Goeckel

Karl Heck (85) fühlt sich als Freiendiezer in Limburg ein Stück weit zu Hause, wie er sagt. „Die Gestaltung des Neumarktes ist wunderbar“, sagt er. Wesentlich gelungener aus seiner Sicht als der Diezer Marktplatz, der mangels Bäumen ziemlich kahl sei. Als ehemaliger Kommunalpolitiker kritisiert Heck lediglich die lange Bauzeit und die aus seiner Sicht zu hohen Kosten für die Umgestaltung des Platzes.

i Karl Heck (85) aus Freiiendiez fährt fast täglich in die Nachbarschaft nach Limburg. Rolf Goeckel

Wolfgang Kohl aus Limburg hätte sich mit Blick auf die hohen Kosten von 2,6 Millionen Euro ebenfalls etwas mehr Neues auf dem Platz gewünscht. „Immerhin ist ja unter dem Platz wohl einiges passiert“, sagt Kohl. Doch insgesamt ist der Limburger zufrieden, auch weil die Platanen stehen geblieben sind. Einen Wunsch hat er allerdings: „Die Tauben müssen weg.“

i Der Limburger Wolfgang Kohl wünscht sich weniger Tauben in der Stadt. Rolf Goeckel

Von einem „Gewinn für Limburg“ sprechen Karin Stolte-Möhn aus Taunusstein und Hans-Peter Kott aus Idstein, die regelmäßig nach Limburg kommen, um hier einzukaufen („eine tolle Einkaufsstadt“). Dem Paar gefällt, dass die Bäume erhalten geblieben sind, sie schätzen das gastronomische Angebot rings um den Neumarkt, und auch die neue Beleuchtung findet ihren Beifall. Allerdings merken sie auch an, dass sich „eigentlich nicht viel verändert hat“ auf dem Neumarkt. Er lade zum Flanieren unter kühlen, Schatten und Kühle spendenden Bäumen ein – „wichtig in Zeiten des Klimawandels“.