Architekt gibt Auskunft Umbau Rathaus Gutenacker im Zeitplan Johannes Koenig 02.10.2026, 06:00 Uhr

i Im Laufe des Sommers gingen die Bauarbeiten am Rathaus in Gutenacker gut voran. Johannes Koenig (Archiv)

Lange wurde über den Umbau des Rathauses in Gutenacker diskutiert. Inzwischen laufen die Bauarbeiten für das 649.000 Euro teure Projekt auf Hochtouren. Über den aktuellen Stand informiert Architekt Sascha Malz.

Es ist eine Baustelle mitten im Ort: Der Umbau des Rathauses in Gutenacker ist kaum zu übersehen. Doch wie weit fortgeschritten sind die Arbeiten inzwischen? „Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen“, stellt Architekt Sascha Malz fest. Er übernahm das Projekt, nachdem die Ortsgemeinde die Zusammenarbeit mit dem ursprünglich beauftragten Architekturbüro zum 1.







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