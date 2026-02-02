Die Modernisierung der Kita Kördorf schreitet voran. Noch im ersten Quartal sollen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen sein. Bis zu 80 Kinder finden dann dort Platz und auch für die Waldgruppe wurde eine Lösung gefunden.
Besucher der Ausschuss- und Ratssitzungen der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich im vergangenen Frühjahr und Sommer hatten es mitbekommen – der Umbau der Kita Kördorf nahm damals Fahrt auf. Denn die Aufträge für gleich mehrere Gewerke, wie zum Beispiel Fliesen- und Plattenarbeiten, wurden in dem Zeitraum vergeben.