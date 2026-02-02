Frühere Waldgruppe aufgelöst Umbau der Kita Kördorf bald abgeschlossen? Johannes Koenig 02.02.2026, 18:00 Uhr

i Die Kita Kördorf mit ihrem Neubau oberhalb der Fahrzeughalle der Feuerwehr: Das Bestandsgebäude befindet sich links daneben. Johannes Schmitz

Die Modernisierung der Kita Kördorf schreitet voran. Noch im ersten Quartal sollen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen sein. Bis zu 80 Kinder finden dann dort Platz und auch für die Waldgruppe wurde eine Lösung gefunden.

Besucher der Ausschuss- und Ratssitzungen der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich im vergangenen Frühjahr und Sommer hatten es mitbekommen – der Umbau der Kita Kördorf nahm damals Fahrt auf. Denn die Aufträge für gleich mehrere Gewerke, wie zum Beispiel Fliesen- und Plattenarbeiten, wurden in dem Zeitraum vergeben.







Artikel teilen

Artikel teilen