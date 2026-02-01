In die frühere Bundeswehrschule in Bad Ems könnte neues Leben einziehen, denn es gibt Pläne zur Umwandlung in ein Wohnquartier. Im Stadtrat gab es nun Reaktionen auf kritische Töne zu dem Vorhaben.
Im Bad Emser Stadtrat war der geplante Umbau der Bundeswehrschule an der Alten Kemmenauer Straße zu einem Wohnviertel Thema. In der gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt hatte man sich bereits mit der vorgelegten Bauvoranfrage befasst, die – bei einer Gegenstimme – mit großer Mehrheit begrüßt wurde.