Strommast-Ersatzneubau geplant
Ultranet-Trasse streift Wohnbebauung in Holzappel
Nicht mitten durch den Ort, aber doch relativ nahe dran an Wohnbebauung verläuft bei Holzappel die Bestandstrasse, die für Ultra
Nicht mitten durch den Ort, aber doch relativ nahe dran an Wohnbebauung verläuft bei Holzappel die Bestandstrasse, die für Ultranet genutzt werden soll.
Harald Nöllge

Ab Mai soll es im Rhein-Lahn-Kreis mit dem Bau von Ultranet losgehen. Im Bereich der VG Diez ist von der Trassenführung neben Cramberg insbesondere das benachbarte Holzappel betroffen.

Lesezeit 1 Minute
Auch wenn vor Gericht noch gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt wird: Die Trasse der Stromautobahn Ultranet durch den Rhein-Lahn-Kreis wurde bereits im vergangenen Herbst durch die Bundesnetzagentur genehmigt. Der Projektträger Amprion will dafür eine bestehende Wechselstrom-Freileitung nutzen, die für dann den 380-Kilovolt-Gleichstromtransport ertüchtigt wird.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren