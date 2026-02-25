Ab Mai soll es im Rhein-Lahn-Kreis mit dem Bau von Ultranet losgehen. Im Bereich der VG Diez ist von der Trassenführung neben Cramberg insbesondere das benachbarte Holzappel betroffen.
Auch wenn vor Gericht noch gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt wird: Die Trasse der Stromautobahn Ultranet durch den Rhein-Lahn-Kreis wurde bereits im vergangenen Herbst durch die Bundesnetzagentur genehmigt. Der Projektträger Amprion will dafür eine bestehende Wechselstrom-Freileitung nutzen, die für dann den 380-Kilovolt-Gleichstromtransport ertüchtigt wird.