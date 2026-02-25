Strommast-Ersatzneubau geplant Ultranet-Trasse streift Wohnbebauung in Holzappel Johannes Koenig 25.02.2026, 18:00 Uhr

i Nicht mitten durch den Ort, aber doch relativ nahe dran an Wohnbebauung verläuft bei Holzappel die Bestandstrasse, die für Ultranet genutzt werden soll. Harald Nöllge

Ab Mai soll es im Rhein-Lahn-Kreis mit dem Bau von Ultranet losgehen. Im Bereich der VG Diez ist von der Trassenführung neben Cramberg insbesondere das benachbarte Holzappel betroffen.

Auch wenn vor Gericht noch gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt wird: Die Trasse der Stromautobahn Ultranet durch den Rhein-Lahn-Kreis wurde bereits im vergangenen Herbst durch die Bundesnetzagentur genehmigt. Der Projektträger Amprion will dafür eine bestehende Wechselstrom-Freileitung nutzen, die für dann den 380-Kilovolt-Gleichstromtransport ertüchtigt wird.







