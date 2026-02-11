Anwohner fühlen sich ignoriert
Ultranet-Ausbau: Frust im Rhein-Lahn-Kreis?
Im Hintergrund die malerische Schaumburg: Für den Ausbau von Ulratnet wird rund um Cramberg ausschließlich die bestehende Trasse genutzt.
Reiner Wolf

Grünes Licht für den Bau der Höchstspannungsleitung Ultranet durch den Rhein-Lahn-Kreis erteilte die Bundesnetzagentur. Ignoriert wurden dabei Wünsche nach möglichen Alternativrouten, was unter den Betroffenen zu viel Frust geführt hat.

„Freie Bahn“ für Ultranet im Rhein-Lahn-Kreis? Bereits Ende Oktober hatte die Bundesnetzagentur bekannt gegeben, dass sie mit dem 77,5 Kilometer langen Abschnitt D1 zwischen Koblenz und Hofheim-Marxheim auch den letzten der sieben Genehmigungsprozesse für die geplante Höchstspannungsleitung mit 380 Kilovolt abgeschlossen hat.

