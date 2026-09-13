340 Kilometer „Stromautobahn“ Ultranet auf Zielgerade: Masterhöhungen in Cramberg Johannes Koenig 13.09.2026, 06:00 Uhr

i Millimeterarbeit: Während der Masterhöhung wird ein Zwischenschuss zwischen dem angehobenen Ober- und dem Unterteil gehoben. Johannes Koenig

Seit 2015 laufen die Planungen und Diskussionen rund um die Stromautobahn Ultranet. Nun werden in Cramberg mehrere Masten für die Höchstspannungsleitung erhöht. Damit nähern sich die Arbeiten im Rhein-Lahn-Kreis ihrem Abschluss.

„Morgenstund hat Gold im Mund“, weiß bereits der Volksmund. Dieses Sprichwort haben sich auch die Arbeiter auf der Ultranet-Baustelle in Cramberg zu Herzen genommen. „Da für heute ein Wetterumschwung gemeldet ist, haben sie früher als geplant begonnen“, sagt Projektsprecherin Sandra Müller von der Amprion GmbH.







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