Seit 2015 laufen die Planungen und Diskussionen rund um die Stromautobahn Ultranet. Nun werden in Cramberg mehrere Masten für die Höchstspannungsleitung erhöht. Damit nähern sich die Arbeiten im Rhein-Lahn-Kreis ihrem Abschluss.
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„Morgenstund hat Gold im Mund“, weiß bereits der Volksmund. Dieses Sprichwort haben sich auch die Arbeiter auf der Ultranet-Baustelle in Cramberg zu Herzen genommen. „Da für heute ein Wetterumschwung gemeldet ist, haben sie früher als geplant begonnen“, sagt Projektsprecherin Sandra Müller von der Amprion GmbH.