Drei Jahre nach Kriegsbeginn Ukrainer verlieren nicht den Glauben an den Sieg 24.02.2025, 06:00 Uhr

i Die Ortsgemeine Osterspai steht weiterhin zur Ukraine, wo Olga Helbach (2. von rechts) viel Zuspruch erhält. Sebastian Reifferscheid

Vor drei Jahren überfiel Putin die Ukraine. Seit drei Jahren finden Geflüchtete Schutz in Deutschland. Olga Helbach aus Osterspai engagiert sich als gebürtige Ukrainerin für die Hilfe vor Ort und steht mit ihrer Familie vor Ort in engem Kontakt.

Mit dem heutigen Montag jährt sich der Beginn des Ukrainekrieges zum dritten Mal. Seit drei Jahren kommen Menschen aus der Ukraine auch in unsere Region und suchen Schutz vor dem Krieg. Die, die bleiben, hoffen jeden Tag auf ein Ende. Das berichtet Olga Helbach, die zwar seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt, aber engen Kontakt zu ihrer Familie in ihrem Heimatdorf Iwano-Frankiwsk hält.

