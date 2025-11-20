Übergriff: Polizei Diez sucht weiter nach dem Angreifer

Der Albtraum aller Eltern: Eine Schülerin wird auf dem Weg zur Schule überfallen, sie wird von hinten gepackt, ein Papiertaschentuch gegen Mund und Nase gedrückt. Was nach Großstadt klingt, ist mutmaßlich in Diez passiert. Das ist der Stand.
Wie eine Schulsozialarbeiterin der Nikolaus-August-Otto-Schule (NAOS) Diez der Polizeiinspektion Diez am Montag, 17. November, berichtete, soll eine 17-jährige Schülerin gegen 8 Uhr auf dem Weg zur Schule auf dem Fußweg im Wirt überfallen worden sein.