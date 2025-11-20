Nach Überfall auf Schülerin Übergriff: Polizei Diez sucht weiter nach dem Angreifer 20.11.2025, 12:36 Uhr

i Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum mutmaßlichen Überfall auf eine 17-jährige Schülerin der NAOS in Diez, der sich am Montag, 17. November, gegen 8 Uhr im Freizeitpark Wirt zugetragen haben soll. Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild. picture alliance/dpa

Der Albtraum aller Eltern: Eine Schülerin wird auf dem Weg zur Schule überfallen, sie wird von hinten gepackt, ein Papiertaschentuch gegen Mund und Nase gedrückt. Was nach Großstadt klingt, ist mutmaßlich in Diez passiert. Das ist der Stand.

Wie eine Schulsozialarbeiterin der Nikolaus-August-Otto-Schule (NAOS) Diez der Polizeiinspektion Diez am Montag, 17. November, berichtete, soll eine 17-jährige Schülerin gegen 8 Uhr auf dem Weg zur Schule auf dem Fußweg im Wirt überfallen worden sein.







