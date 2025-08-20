Unpünktliche Züge, wütende Fahrgäste, resigniertes Personal: Vor einem Jahr berichteten wir bereits über holprige Abläufe bei der VIAS. Geändert hat sich nichts, wie uns eine Pendlerin berichtet. Im Gegenteil.

Fast ein Jahr ist vergangen, geändert hat sich nichts. Das berichtet unsere Leserin Bettina Harleb. Die Bahnpendlerin leidet seit mehreren Jahren unter den Zuständen in den VIAS-Zügen und den Zugausfällen, wir berichteten bereits im September vergangenen Jahres über ihre Erfahrungen. Doch laut Harleb seien die Zustände eher schlimmer als besser geworden. „Das ist für mich alles nicht mehr tragbar, ich werde krank davon“, so die Lykershäuserin (VG Loreley), die jeden Tag auf die Bahn angewiesen ist. Die ständige Angst, wieder zu spät zur Arbeit zu kommen und in überfüllten Zügen zu hocken, löst bei ihr Schlafstörungen und Stresszustände aus.

Harleb pendelt von Lykershausen nach Bonn, muss morgens um Viertel nach sieben die RB10 Richtung Koblenz nehmen, um dort den Anschluss nach Bonn zu schaffen. Wann sie das das letzte Mal geschafft hat, weiß sie nicht mehr. „Meistens nehme ich dann den nächsten um 7.26 Uhr“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Laut Plan dauert eine Strecke etwas über eine Stunde. Mittlerweile seien mehr als eineinhalb Stunden die Regel. Dadurch ist Harleb meist minimum eine halbe Stunde später auf der Arbeit. „Ich arbeite im sozialen Bereich, habe feste Termine. Die muss ich dann erst mal umlegen. Und das schleppt sich hinten raus weiter.“

„Man lässt uns Bahnkunden im Stich.“

Pendlerin Bettina Harleb aus Lykershausen

Seit zwei Jahren hindere sie die VIAS daran, ihren Arbeitsalltag zu planen, sagt die Bahnkundin ganz deutlich. Außerdem müsse sie täglich damit rechnen, „dass der anvisierte Zug für meinen Rückweg ausfällt“. Darüber hinaus sei die Kommunikation „unterirdisch. Man lässt uns Bahnkunden im Stich“, so Harleb verzweifelt. Erst kürzlich wurde sie am Bahnsteig in Koblenz nicht über eine Verlegung des Gleises ihrer Bahn informiert, obwohl der Zug am neuen Gleis bereits vorgefahren war. „Bei 35 Grad mussten wir rüberhetzen, als es auffiel, selbst die VIAS-Mitarbeiter wussten von nichts. Aber in den Zug kamen wir auch nicht. Der war einfach zu“, berichtet sie. Dass das S in VIAS für Service steht, mag man bei diesen Schilderungen kaum glauben.

Aus den ausfallenden Zügen ergebe sich ein weiteres Problem: „Die Züge, die fahren, sind dermaßen überfüllt, dass es zu sehr unschönen Situationen im Zug kommt“, beichtet die Pendlerin. Schon morgens lägen auf den Vierersitzen schlafende Passagiere, Fahrgäste quetschten sich mit Fahrrädern, großen Koffern, E-Scootern in die Waggons. „Meines Wissens wird das auch nicht kontrolliert, obwohl die Fahrradmitnahme erst ab 9 Uhr, wenn die Pendler durch sind, kostenlos ist“, erzählt Harleb von ihren Beobachtungen.

Und die Schaffner? Die ziehen sich laut Harleb meist zurück und kontrollieren kaum noch. „Mir hat einer mal gesagt, dass er nur noch durchgeht, weil er ständig beschimpft und angegangen wird.“ Das Personal müsste sich immer für die Zustände rechtfertigen, was zu Konflikten mit Fahrgästen führe, mitunter werde man sogar tätlich angegriffen.

VIAS schiebt Unpünktlichkeit auf Auslastung der Schiene

Was sagt die VIAS zu den Vorwürfen? Für die Pünktlichkeit an den betroffenen Bahnhöfen Kamp-Bornhofen und Koblenz gibt es laut Unternehmenssprecherin Anja Erkens keine separaten Messungen. Laut einer Gesamtüberwachung der Linie seien im Jahr 2024 circa 82 Prozent der Züge weniger als fünf Minuten verspätet gewesen, „im Jahr 2025 gab es leider eine Verschlechterung auf derzeit 78 Prozent“, heißt es schriftlich auf Nachfrage unserer Zeitung. Wesentlich dafür sei die hohe Auslastung der Strecke insbesondere auch durch den Schienengüterverkehr sowie die anhaltenden parallel stattfindenden Baumaßnahmen. Des Weiteren komme es wiederholt dazu, dass Stellwerke auf der Strecke durch DB InfraGo nicht ausreichend mit Personal besetzt werden.

Zu den beschriebenen Zuständen in den Zügen antwortet die VIAS: „Unser Personal wird regelmäßig geschult, um die bestmögliche Betreuung und Kontrolle sicherzustellen. Wir betonen, dass wir die Situation sehr ernst nehmen.“ Bei Vorfällen mit verbaler oder körperlicher Gewalt arbeite man eng mit den zuständigen Stellen zusammen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, auch mit Sicherheitsdiensten. Bezüglich der Fahrradmitnahme sensibilisiere man das Zugpersonal, um die Einhaltung der Platzverhältnisse zu überwachen.

Unternehmen arbeitet an verschiedenen Maßnahmen

Zur Entlastung des Zugpersonals und bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen arbeite man an verschiedenen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Optimierung der Zugplanung und der Schulung des Personals. Außerdem schreibt Sprecherin Erkens abschließend: „Die Kapazitäten auf der Strecke sind begrenzt und wir setzen alles daran, die Situation kontinuierlich zu verbessern, sind hier aber von den infrastrukturellen Rahmenbedingungen eingeschränkt.“ Für Bettina Harleb wohl nur ein schwacher Trost.

