Bei einem Überfall auf den Norma-Markt in Altendiez haben unbekannte Täter einen Mitarbeiter mit Pfefferspray angegriffen und einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Die Kriminalinspektion Montabaur hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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Am Samstagabend überfielen gegen 20 Uhr zwei bisher unbekannte Täter den Norma-Markt in Altendiez. Sie attackierten einen Mitarbeiter mit Pfefferspray und erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag aus der Kasse. Danach flüchteten sie mit einem E-Scooter ohne Kennzeichen.