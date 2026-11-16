Täter flüchten auf E-Scooter Überfall mit Pfefferspray auf Norma-Markt in Altendiez Johannes Koenig 16.11.2026, 20:00 Uhr

i Der Norma in Altendiez wurde am Samstagabend von Unbekannten überfallen. Thorsten Kunz

Bei einem Überfall auf den Norma-Markt in Altendiez haben unbekannte Täter einen Mitarbeiter mit Pfefferspray angegriffen und einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Die Kriminalinspektion Montabaur hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Samstagabend überfielen gegen 20 Uhr zwei bisher unbekannte Täter den Norma-Markt in Altendiez. Sie attackierten einen Mitarbeiter mit Pfefferspray und erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag aus der Kasse. Danach flüchteten sie mit einem E-Scooter ohne Kennzeichen.







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