Stuckateur aus Miehlen Über Kölner Decke zum Bundespreis Thorsten Stötzer 03.12.2024, 11:00 Uhr

i Christof Nemnich (4. von links) bei der Preisverleihung. Claudia Nemnich

Bereits in fünfter Generation widmet sich Christof Nemnich einem historischen Handwerk. Schon seit Ururgroßvater war maler und Tüncher. Der Ururenkel durfte nun als Stuckateur bei einem preisgekrönten Projekt in Boppard mitwirken.

„Das kam alles etwas überraschend“, sagt Christof Nemnich über die Momente, in denen er vom ersten Platz beim Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege erfuhr. Wie berichtet, ging dieser Titel in diesem Jahr an das Schunk’sche Haus in Boppard, und außer der Braubacher Firma Holzbau Wagner war aus dem Rhein-Lahn-Kreis noch Nemnich als Stuckateur an dem Projekt mit seinem Können beteiligt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen