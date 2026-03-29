Meinung zur Pendlerroute
Über die lokalen Köpfe hinweg geplant
Andreas Galonska
Andreas Galonska
Jens Weber. MRV

Zwischen Bad Ems und Koblenz soll es eine Pendlerroute für Radler geben. Die Streckenführung ist vom LBM allerdings kaum mit den Gemeinden abgestimmt worden. Das ist ein großer Fehler, kommentiert RLZ-Redakteur Andreas Galonska.

Lesezeit 1 Minute
Die Pendlerroute zwischen Bad Ems und Koblenz ist sicher eine schöne Idee, aber bei der Umsetzung hapert es gewaltig. Es ist kein Wunder, dass die vorgeschlagene Strecke – unter anderem über den Miellener Weg und die Emser Wilhelmsallee – auf keine Gegenliebe gestoßen ist.

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