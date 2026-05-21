Sorgen wegen Sporthalle
TV Hahnstätten: Alexander Dietz bleibt Vorsitzender
Zum Erinnerungsfoto formierten sich (von links): Sabrina Weber, Tonja Draudins, Marcel Bolz, Jasmin Hansmann und Alexander Dietz
Zum Erinnerungsfoto formierten sich (von links): Sabrina Weber, Tonja Draudins, Marcel Bolz, Jasmin Hansmann und Alexander Dietz.
Rolf-Peter Kahl

Beim Turnverein Hahnstätten bereitet die marode Sportstätte „Schulsporthalle“ die meisten Probleme für einen vernünftigen Übungsablauf. Alexander Dietz weiter Vorsitzender des Vereins.

Lesezeit 2 Minuten
Vorstandswahlen des Turnvereins (TV) Hahnstätten standen in den vergangenen sechs Jahren stets im Mittelpunkt der jährlichen Hauptversammlungen. Die Bemühungen Nachfolger für Amtsinhaber, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihre ehrenamtliche Tätigkeit beenden wollten, verliefen in der Regel ergebnislos.

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