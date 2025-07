Fußball, Trikots, Träume: Marcus Weber engagiert sich seit vielen Jahren in Hilfsprogrammen in Afrika. Wie ein Heistenbacher in Burkina Faso Waisenkinder unterstützt – und ein Bundesligaprofi mit den Kindern kickt.

Eine Sache ist in Burkina Faso vergleichbar mit Deutschland: Die Begeisterung für den Fußball ist riesig. „Dort wird in jeder freien Minute gekickt“, schildert Marcus Weber. Deshalb sorgte eine Trikotspende seines Heimatvereins TuS Heistenbach – er steht aktuell für die Alten Herren des Klubs auf dem Platz – für strahlende Augen.

Heistenbacher gründete gemeinnützigen Verein

Der Heistenbacher Weber hat eine besondere Verbindung zu dem Land in Westafrika. Während seines Studiums berichtete ihm eine Bekannte von den ärmlichen Verhältnissen dort, die eine Unterstützung verdienen. „Wir waren uns schnell einig, dass wir zu einer Verbesserung beitragen wollen“, schildert Weber. Als Ergebnis entstand aus einem Projektwettbewerb für Selbstständige ein gemeinnütziger Verein, der schlussendlich auch dank eines Förderprogramms realisiert werden konnte. 2011 wurde der Verein in die größere Organisation AMPO International mit Sitz in Berlin aufgenommen. Unter anderem konnten bereits zwei Waisenhäuser, eine Sozialstation, ein Farmbetrieb, eine Rollstuhl-Werkstatt, eine Krankenstation und eine Ausbildungsstätte große Unterstützung in Burkina Faso leisten.

i AMPO-Gründerin Katrin Rohde begrüßt Bundesliga-Profi Edmond Tapsoba in der Einrichtung in Burkina Faso. Anschließend kickte der Profi eine Runde mit den Kindern, die die Trikots des TuS Heistenbach trugen. Hamadou Lompo. Ximena Escobar de Metz/AMPO International

Es geht um die Linderung der Not, aber auch um Spaß. Den finden die Kinder und Jugendlichen aus den Waisenhäusern bei ihrer großen Fußball-Leidenschaft. Bereits vor rund fünf Jahren spendete der TuS Heistenbach einen nagelneuen Trikotsatz nach Burkina Faso. Der TuS-Vorstand um den damaligen Vorsitzenden Christopher Flöcker wusste, dass sich Vereinsmitglied Marcus Weber in Afrika einsetzt und kam auf die Idee, dass die Spielkleidung dort gut aufgehoben sein könnte. Man wollte den fußballbegeisterten Kindern in Afrika etwas Gutes tun.

Diese Jerseys bekamen jetzt einen besonderen Einsatz. Bundesligaspieler Edmond Tapsoba von Bayer 04 Leverkusen, der eine eigene Stiftung in seinem Heimatland unterhält, stattete den AMPO-Waisenhäusern in Burkina Faso einen Besuch ab. Die tolle Nachricht, die der Fußballprofi überbrachte: Er wollte die Projekte unterstützen und zur Erneuerung eines Fußballspielfelds auf dem Waisenhausgelände beitragen.

Trikots auch nach Jahren noch so gut wie neu

Dass Tapsoba später mit ein paar Freunden zum Spiel gegen die Waisenhaus-Jungen einlud, war für diese ein besonderes Erlebnis. Die vom TuS Heistenbach gespendeten Trikots wurden dabei getragen. „Man hat gesehen, wie behutsam in Burkina mit den Trikots umgegangen wurde. Sie sind nach fünf Jahren immer noch so gut wie neu“, berichtet Marcus Weber von seinen Eindrücken. Das Beispiel zeigt, dass die Hilfe gewürdigt wird und vor Ort ihre Wirkung entfaltet. Was für Weber, inzwischen Vorstandsmitglied bei AMPO, mit einem Gespräch während seines Studiums begann, hat sich zu einem großen Erfolg entwickelt, und das ganz zum Wohle der hilfsbedürftigen Kinder und Jugendlichen.