Festwochenende im August
TuS Dahlheim feiert seinen 100. Geburtstag
Till Warkentin, Erster Vorsitzender des TuS Dahlheim (links), und Vorstandsmitglied Alois Friesenhahn hoffen auf möglichst viele
Till Warkentin, Erster Vorsitzender des TuS Dahlheim (links), und Vorstandsmitglied Alois Friesenhahn hoffen auf möglichst viele Besucher bei den Jubiläumsveranstaltungen.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Der Turn- und Sportverein Dahlheim kann auf eine lange Geschichte zurückblicken: Vor einem Jahrhundert wurde der TuS gegründet. Bei einem Festwochenende im August soll dies ordentlich gefeiert werden. Vorher steht aber ein ganz besonderes Spiel an.

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Die Vorfreude ist groß, die Arbeitsbelastung auch. Direkt nach seinem Amtsantritt sei er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen in die Vorbereitung des großen Jubiläums eingestiegen, erzählt Till Warkentin, der auf ziemlich genau ein Jahr als Erster Vorsitzender des Turn- und Sportvereins (TuS) Dahlheim zurückblickt: „Die Planung steht längst.

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