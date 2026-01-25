Walter-Desch-Preis TuS Burgschwalbach für beachtliches Ehrenamt prämiert Christopher Kahl 25.01.2026, 15:00 Uhr

i Die TuS Burgschwalbach wurde durch den Fußballverband Rheinland für außergewöhnlichen Einsatz im Ehrenamt mit dem Walter-Desch-Preis ausgezeichnet. Ein Erinnerungsfoto entstand bei der Veranstaltung: Celia Sasic (DFB-Vizepräsidentin, von links), Bernd Spriestersbach, Christof Ott und Karl-Heinz Funk (alle TuS Burgschwalbach), Walter Desch (Ehrenpräsident FV Rheinland), Oliver Stephan (Vorsitzender Fußballkreis Rhein-Lahn im FV Rheinland), Gregor Eibes (Präsident FV Rheinland). Christopher Kahl

Vereine sind in vielen Ortschaften das Rückgrat des Gemeindelebens. Ein Beispiel dafür ist die TuS Burgschwalbach, die im 1100-Einwohner-Ort viel stemmt. Dafür gab es nun einen besonderen Preis des Fußballverbands Rheinland.

Im Rahmen des Tags des Ehrenamts hat der Fußballverband Rheinland (FVR) im Hotel Zugbrücke in Höhr-Grenzhausen zahlreiche engagierte Ehrenamtler geehrt. Ausgezeichnet wurden die DFB-Ehrenamtspreisträger der Kreise, die „Fußballheldinnen“ und „Fußballhelden“ im jungen Ehrenamt, die Preisträger der Aktion „Danke Schiri“ sowie der Träger des Walter-Desch-Preises.







