TuS Burgschwalbach: 30 Jahre Spaß an Seniorengymnastik

Seit 30 Jahren trifft sich die Seniorengymnastikgruppe, um mit viel Freude an Bewegung etwas für die Mobilität im Alter zu tun. Daneben sind die Frauen und Männer der Gruppe eine Gemeinschaft der Lebensfreude und des aktiven Alterns.

Ein rundes Jubiläum feierte unlängst die Seniorengymnastikgruppe der TuS Burgschwalbach: Seit nunmehr 30 Jahren treffen sich bewegungsfreudige Frauen und Männer zu regelmäßigen Übungseinheiten, um gemeinsam etwas für ihre Gesundheit und Mobilität im Alter zu tun. Unter der Leitung von Christel Ohlemacher-Müller hat sich die Gruppe seit April 1995 zu einem festen Bestandteil des Vereinslebens entwickelt – und zu einem lebendigen Beispiel dafür, dass Sport und Bewegung keine Frage des Alters ist.

Von Anfang an mit Herzblut dabei

Christel Ohlemacher-Müller ist seit April 1995 das Gesicht der Seniorengymnastik bei der TuS Burgschwalbach. „Auf Anregung von Werner Heiwuß – damals 64 – wurde die Gruppe gegründet. „Ich war damals 41“, berichtet die Übungsleiterin. Mit viel Engagement, Fachwissen und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestaltet sie die einstündigen Einheiten, die in der Regel jeden Mittwoch stattfinden. Die Gruppe ist offen für alle ab Mitte 50 – der älteste aktive Teilnehmer zählt stolze 85 Jahre. „Es ist beeindruckend, wie motiviert und regelmäßig die Seniorinnen und Senioren dabei sind”, berichtet die Übungsleiterin. Zehn Aktive Teilnehmer sind es durchschnittlich, die sich zu den Übungsstunden zusammenfinden. Im Jahr 2022 kam man 39 Mal zusammen, 2023 insgesamt 38 Mal und 2024 immerhin noch 31 Mal.

Bewegung mit Maß und Ziel

Das Programm ist vielseitig und darauf ausgerichtet, die körperliche Beweglichkeit im Alter möglichst lange zu erhalten. Dazu zählen Aufwärmen (ohne und mit Musik), Bewegung (ohne und mit Kleingeräten, wie Ball, Elastiband, Stab, Hanteln, Tennisbälle), Dehnübungen, leichtes Krafttraining und Koordinationsübungen – oft auch in Form von Stuhlgymnastik, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. „Bewegung mit Maß und Ziel“ ist das Motto. „Es geht nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu erbringen, sondern darum, beweglich und fit für den Alltag zu bleiben“, erklärt Christel Ohlemacher-Müller. Und genau das macht den Erfolg der Gruppe aus: Jede und jeder kann im eigenen Tempo mitmachen, ohne Leistungsdruck, aber mit viel Freude an der Bewegung. Und wenn Anlässe wie Geburtstage anstehen, kommt man zu Speis und Trank zusammen. So ist die Seniorengymnastik der TuS Burgschwalbach nicht nur ein sportliches Angebot, sondern auch ein Ort der Gemeinschaft, der Lebensfreude und des aktiven Alterns – und damit ein echtes Vorbild für viele andere Vereine.

Tolle Gemeinschaft über Jahre hinweg

Blickt man auf die Zahlen, so waren es 2005 (nach zehn Jahren) 25 aktive Frauen und Männer. Diese Zahl sank über die Jahre hinweg leider deutlich: 2015 waren es noch 20 Aktive, 2025 sind es nur noch zehn aktive Frauen (Gisela Hasselbach, Helga Weber, Karin Witt, Marlies Seelbach, Renate Ebertshäuser, Ursula Biebricher, Ursula Bondorf, Rita Seiwert, Erika Hofmann, Isolde Rosstäuscher). „Leider sind in den letzten Jahren drei regelmäßige Teilnehmer verstorben“, erklärt Ohlemacher-Müller.

Ein Verein für alle Generationen

Der Vorsitzende der TuS Burgschwalbach, Karl-Heinz Funk, sieht in der Seniorengymnastik ein wichtiges Puzzlestück im vielfältigen Angebot des Vereins: „Wir sind stolz darauf, dass wir ein Sportprogramm für alle Altersgruppen anbieten können – vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Das ist in dieser Form keine Selbstverständlichkeit.“ Mit Angeboten für Kinder ab drei Jahren bis hin zur Seniorengymnastik für Menschen über 80 Jahre lebt die TuS Burgschwalbach den Gedanken des generationenübergreifenden Miteinanders. Funk dankte der langjährigen Übungsleiterin und der Gruppe und überreichte ein kleines Präsent. Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich unter info@tus-burgschwalbach.de oder 01590-6464005 melden.