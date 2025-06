Es war eine der größten Baustellen in den vergangenen fünf Jahren – die Besetzung der Positionen im geschäftsführenden Vorstand des 1980 gegründeten Turnvereins Hahnstätten. Motivierte und engagierte Personen für die Vorstandsriege zu gewinnen, gestaltete sich für den Verein äußerst schwierig, und die Bemühungen verliefen immer wieder ergebnislos. In der Jahreshauptversammlung des vergangenen Jahres hatten der Vorsitzende Alexander Ditz und Schriftführer Christian Neeb sogar offen von der Vereinsauflösung gesprochen, wenn man keine Freiwilligen mehr finden könne.

In der Versammlung am Dienstag nun die große Überraschung: Es gelang nun doch, neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Bei der anstehenden Wahl des 2. Vorsitzenden – bislang Sebastian Möbus – wurde die 43-jährige Tonja Draudins einstimmig gewählt. Für den aus beruflichen Gründen in die Pfalz verzogenen Schriftführer Christian Neeb konnte man Sabrina Weber (35) als Nachfolgerin gewinnen. Auch ihr Votum war einstimmig. „Somit erfüllen wir die Frauenquote eindeutig“, scherzte ein Versammlungsmitglied.

Mitgliedsbeiträge steigen moderat

In seinem Geschäftsbericht sprach der Vereinsvorsitzende Alexander Ditz über das Jahr 2024 unter anderem „von einer Zeit des Abschieds“. So waren im Bereich der Fachwarte und Übungsleiter insgesamt vier Personen aus privaten und gesundheitlichen Gründen aus ihren Ämtern geschieden: Rita Muth (Abteilung Klettern), Diana Bohr und Thomas Eckes (Leichtathletik) und Yanek Vollus (Kindervolleyball). An ihre Stelle rückten Andreas Mayer und Bernhard Angstermann (Klettern), Tonja Draudins (Leichtathletik) und Marcel Bolz (Kindervolleyball)

Die in den zurückliegenden Jahren festzustellende Mitgliederentwicklung beim größten Sportverein an der Unteren Aar hielt auch im Jahre 2024 an. Geschäftsführerin Jasmin Hansmann vermeldete einen Anstieg auf nunmehr 623 Mitglieder. Ein ebenso erfreulicher wie bemerkenswerter Zuwachs, da der größte Anteil unter Kindern und Jugendlichen zu finden ist. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden mit Dominik Löchert, Isabella Kilian, Janek Vollus, Frank Ebertshäuser, Tatjana Petersen und Hans Karbach insgesamt sechs Personen gewürdigt, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnten. Die Urkunden werden vom Verein nachgereicht, hieß es.

Nicht zuletzt ging es auch noch um Finanzielles: Seit dem Jahre 2012 hatte der Turnverein seine Mitgliedsbeiträge gleich gehalten, am Dienstag stimmte die Versammlung einer moderaten Erhöhung zu. So zahlen ab dem 4. Quartal dieses Jahres: Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre 5 Euro (bisher 4 Euro), Personen ab 21 Jahre 7 Euro (zuvor 6 Euro), Paare 9 Euro (vorher 8 Euro) und Familien 12 Euro (bislang 10 Euro).

Termine des Vereins

Durchführung des 44. Zeltlagers in Bad Schwalbach im Juli, Teilnahme am Hahnstätter Markt (diesjähriges Motto „Schule im Wandel der Zeit“ im September), Teilnahme an der Veranstaltung „Vereine stellen sich vor“ (12. Oktober Dorfplatz).