Neben den Neuwahlen des Gesamtvorstands, dem Geschäftsbericht, den Sportberichten, dem Kassen- und Kassenprüfungsbericht sowie einigen Ehrungen standen Infos zum Projekt „Turnhalle“ im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der TuS Niederneisen. Der Umbau des Herzstücks der Gemeinde geht mittlerweile ins vierte Jahr und ist noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Vereinsvorsitzender Marcel Willig sieht jedoch Licht am Ende des Tunnels: „Es geht stetig voran, Schritt für Schritt.“

So sind im vergangenen Jahr die Dämmarbeiten an der Hallendecke und in den Nebenräumen fertiggestellt worden. Die Heim-Umkleidekabine samt Duschen und WC wird bereits regelmäßig von den TuS-Fußballern getestet. Auch die restlichen Sanitärräume sind gefliest und werden in Kürze mit Waschbecken und Toiletten ausgestattet.

Aktuell wird mit Hochdruck an der Fertigstellung der Lüftungsanlage sowie an der Montage der Deckenheizung gearbeitet. Sobald das abgeschlossen sind, folgen die neuen Innentüren sowie die Prallwände aus Holz. Die Küchengeräte und -möbel sind bestellt; zuvor wird noch der Boden in der Küche gefliest. Im Außenbereich wurde die Fläche entlang der Jahnstraße gepflastert.

„Ein solch großes Projekt kann nur im Team gelingen – und deshalb gilt mein ganz besonderer Dank allen helfenden Personen für ihren unermüdlichen Einsatz“ so der Vorsitzende. Ob dies die Mitglieder des Bauausschusses, Rentner und Senioren, die „Freitagsmänner“, die Gruppe der Boccia-Spieler, Mitglieder des Gemeinderates, sowie all die stillen Helfer im Hintergrund sind, die mit ihrer Zeit, ihrem Fachwissen oder ihrer Arbeitskraft einen unverzichtbaren Beitrag leisten.

Willig weiter: „Auch wenn wir das Ziel der Sanierung fest im Blick haben und die Finanzierung der größten Gewerke gesichert sind, werden noch viele kleinere Posten hinzukommen. Deshalb planen wir in diesem Jahr eine abschließende Spendenaktion, bei der wir umfassend über unser Projekt informieren und um Unterstützung bitten.“ Mit Blick auf viele Herausforderungen in der zurückliegenden Zeit mache der Verein derzeit viele Schritte nach vorn und man müsse sich keine schlaflosen Nächte haben. Stattdessen könne man sagen: „Wir stehen kurz vor der finalen Bauphase, wir sind nicht gescheitert – wir haben es geschafft.“

Nun noch ein Blick auf die Wahlergebnisse (ohne geschäftsführenden Vorstand): Manfred Rosch (Schriftführer); Luca Heuser (Beisitzer Mitgliederverwaltung); Christine Bernhard (2.Kassiererin); Reimund Dankof (Sportplatzkassierer); Timo Grund (Öffentlichkeitsarbeit); Sascha Kreckel (Bauinstandhaltung/Verw.); Sebastian Schwenk (Bauinstandhaltung/Planung); Michael Bender (Veranstaltungen Orga); Andreas Schelke (Beisitzer IT) Corina Hansmann und Lisa Leonhardt (Beisitzer Veranstaltungen); neu: Jan Zantopp (Bau/IT) Ken Rauner und Ali Nachrainer (Abteilungsleiter Fußball Senioren); Lorene Diehl (Fußball Junioren); Jenny Schmidt und Ninette Pankratz (Abteilungsleiterinnen Breitensport). Desireé Lieber (Tanzen).

Auszeichnungen und Ehrungen

Marcel Willig ehrte für 25 Jahre andauernde Vereinstreue: Freddy Weil, Ottmar Szekeres, Miriam Szekeres, Sarah Heuser und Gisela Beck. Seit 50 Jahren sind Uwe Welter und Rudolf Glauben Mitglieder der TUS. Zudem wurde Uwe Welter von den anwesenden Ehrenamtsbeauftragten des Fußballverbandes Rheinland, Patrik Klos, sowie dem Vorsitzenden des Fußballkreises Rhein-Lahn, Oliver Stephan, vor seinen Vereinsmitgliedern als neuer Kreis-Ehrenamtspreisträger sowie Mitglied im „DFB-Club 100“ gewürdigt. Und seit Sonntag ist Welter auch Ehrenmitglied in „seinem Verein“.