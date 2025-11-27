Tunnelarbeiten: Lahntalbahn wieder wochenlang gesperrt 

Kaum fährt die Lahntalbahn wieder zuverlässig nach all den Baustellen, kommt wieder eine Vollsperrung zwischen Limburg und Nassau auf die Bahnfahrer zu. An sechs Tunneln muss nun gebaut werden. Wir geben einen Überblick über die Maßnahmen.
Lesezeit 2 Minuten
2020 kündigte die Deutsche Bahn die Erneuerung von sechs Tunnelbauwerken der Lahntalbahn zwischen 2023 und 2031 an. Komplett erneuert werden aktuell der 424 Meter lange Fachinger und 732 Meter lange Cramberger Tunnel. Für den Kirschhofener Tunnel (495 Meter) bei Weilburg und den Kalkofener Tunnel (592 Meter) zwischen Laurenburg und Obernhof führt die DB zunächst „hinhaltende Instandsetzungen“ durch, die für eine Verlängerung der ...