Deutsche Bahn saniert Bauwerke Tunnelarbeiten: Lahntalbahn wieder wochenlang gesperrt Hans-Peter Günther 27.11.2025, 13:52 Uhr

i Bei der im Januar beginnenden Instandsetzung des 592 Meter langen Kalkofener Tunnels bleiben die historischen Portale erhalten, da sich am Querschnitt bis etwa 2040 nichts verändern wird. Die Arbeiten können nur von einem Zug aus erfolgen, da es keine Straßenzufahrten gibt. Foto (Dez. 2010) Hans-Peter Günther

Kaum fährt die Lahntalbahn wieder zuverlässig nach all den Baustellen, kommt wieder eine Vollsperrung zwischen Limburg und Nassau auf die Bahnfahrer zu. An sechs Tunneln muss nun gebaut werden. Wir geben einen Überblick über die Maßnahmen.

2020 kündigte die Deutsche Bahn die Erneuerung von sechs Tunnelbauwerken der Lahntalbahn zwischen 2023 und 2031 an. Komplett erneuert werden aktuell der 424 Meter lange Fachinger und 732 Meter lange Cramberger Tunnel. Für den Kirschhofener Tunnel (495 Meter) bei Weilburg und den Kalkofener Tunnel (592 Meter) zwischen Laurenburg und Obernhof führt die DB zunächst „hinhaltende Instandsetzungen“ durch, die für eine Verlängerung der ...







