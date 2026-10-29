Podcasterin liest aus Buch True Crime: Vier Serienmörder auf der Marksburg zu Gast Mira Zwick 29.10.2026, 14:07 Uhr

i In ihrem True-Crime-Podcast „Keine Gnade“ spricht Heike Schlosser über die Hintergründe wahrer Kriminalfälle. Nun hat sie ihr erstes Buch herausgebracht – „Keine Gnade – Deutsche Serienmörder“ – und stellt es am Samstag bei einer Lesung auf der Marksburg vor. Joanna Sionkowski - Jo Beck Visionwork & Photography

Heike Schlosser aus Rhens veröffentlicht ihr erstes True-Crime-Buch über vier deutsche Serienmörder. Was trieb die Täter an? Bei ihrer Lesung nimmt sie die Gäste mit auf eine Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche.

Warum wird ein Mensch zum Mörder? Diese Frage beschäftigt Heike Schlosser aus Rhens seit ihrer Kindheit. In ihrem True-Crime-Podcast „Keine Gnade“ geht sie den Hintergründen wahrer Kriminalfälle nach. Nun hat sie ihr erstes Buch herausgebracht: In „Keine Gnade – Deutsche Serienmörder“ beschäftigt sie sich mit vier Tätern und den Lebensgeschichten, Motiven und Entwicklungen, die hinter ihren Verbrechen stehen.







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