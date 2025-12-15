Bundesstraße bei Lahnstein Trotz zweier Crashs: B260 ist kein Unfallschwerpunkt Tobias Lui 15.12.2025, 06:00 Uhr

i Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag auf der B260 zwischen Lahnstein und Friedrichssegen ereignet. Am Samstag hatte es ganz in der Nähe ebenfalls gekracht. Feuerwehr Lahnstein/Sascha Lauer

Unfälle auf Bundesstraßen gehören zum Alltag der Polizeiarbeit. Auf der B260 bei Lahnstein hat es in einer Woche gleich zwei Mal gekracht, mehrere Personen wurden verletzt. Ein Unfallschwerpunkt ist die B260 laut Polizei aber nicht.

Zwei schwere Unfälle mit Verletzten auf der B260 zwischen Lahnstein und Bad Ems haben zuletzt die Polizei beschäftigt: Am Mittwoch geriet der Fahrer eines Pkw zwischen Parkplatz Ruppertsklamm und Abfahrt Friedrichsegen in den Gegenverkehr. Und am Samstag gab es in Höhe von Friedrichssegen einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos, vier Menschen wurden verletzt.







